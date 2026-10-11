В Нальчике ремонт детского санатория «Комсомолец» завершат к 2027 году
11.10.2026, 13:48
В Нальчике продолжается капитальный ремонт детского санатория «Комсомолец». Ожидается, что объект примет первых отдыхающих в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.
Учреждение рассчитано на одновременное размещение 200 детей. Оно включает три корпуса с жилыми комнатами, душевыми, учебно-методическими помещениями, амфитеатром, актовым залом и спортивными площадками.
По данным властей, внутренняя отделка зданий близится к завершению, аналогичная стадия — у фасадных работ. По словам главы КБР Казбека Кокова, ремонт ведется в соответствии с графиком.