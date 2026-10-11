В КЧР юрлицо обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей за миграционное нарушение
11.10.2026, 13:26
В Карачаево-Черкесии предпринимателя обязали выплатить административный штраф в 400 тыс. руб. за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
По данным ведомства, индивидуальный предприниматель из Малокарачаевского района не уведомил миграционную службу в установленный срок о прекращении трудового договора с иностранным гражданином.
В отношении руководителя предприятия вынесли постановление по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (неуведомление территориального органа МВД о заключении или прекращении трудового соглашения). Отмечается, что штраф оплатили в полном объеме.