Продажи антидепрессантов на Ставрополье выросли на 44% за семь месяцев

Схожая тенденция зафиксирована и в других регионах юга России. В Краснодарском крае аптечные продажи антидепрессантов за семь месяцев увеличились на 51% в денежном выражении — до 674,1 млн руб, в Ростовской области — на 41%, до 398,8 млн руб, в Адыгее — на 34%, до 41,9 млн руб.