Продажи антидепрессантов на Ставрополье выросли на 44% за семь месяцев
12.10.2026, 09:10
Аптечные продажи антидепрессантов в Ставропольском крае за январь–июль 2026 года выросли на 44% в денежном выражении и на 31% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период жители региона приобрели 221,8 тыс. упаковок препаратов на общую сумму 175,8 млн руб, сообщили «Ъ-Кавказ» в маркетинговом агентстве DSM Group.
Годом ранее — в январе–июле 2025 года — объем реализации составлял 169,1 тыс. упаковок на 121,8 млн руб. Всего за год количество проданных упаковок увеличилось на 52,7 тыс., а денежный показатель — на 54,1 млн руб.
Лидером по объему продаж в денежном выражении стал бренд Триттико с долей 8,8%. На втором месте расположился Ципралекс — 8,7%, на третьем — Дулоксента с 8,4%. В пятёрку также вошли Феварин с долей 7,5% и Золофт — 7,2%.
Схожая тенденция зафиксирована и в других регионах юга России. В Краснодарском крае аптечные продажи антидепрессантов за семь месяцев увеличились на 51% в денежном выражении — до 674,1 млн руб, в Ростовской области — на 41%, до 398,8 млн руб, в Адыгее — на 34%, до 41,9 млн руб.
Профильные специалисты связывают такую динамику с ростом выявляемости патологий и переходом к более продолжительным курсам терапии, а также с преодолением психологического барьера перед психиатром. Врачи констатируют «омоложение» аудитории клиник и предостерегают людей от самолечения.