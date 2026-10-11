Власти Сочи объявили об угрозе атаки безэкипажными катерами

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье курорт был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Фрагменты одного дрона упали на территории аэропорта Сочи. В одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, обломки беспилотников были обнаружили по трем адресам а Адлерском районе Сочи. По итогам атаки погибших и пострадавших нет. Мэр города Андрей Прошунин пообещал при необходимости оказать помощь пострадавшим собственникам поврежденных жилых помещений.