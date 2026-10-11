В Ессентуках у пенсионера изъяли пакеты и банку с наркотиками
11.10.2026, 10:27
В Ессентуках полиция возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего местного жителя по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По данным правоохранителей, в гараже пенсионера изъяли шесть полимерных пакетов и стеклянную банку с запрещенным веществом. Мужчина пояснил, что собрал части растений в Пятигорске для личного употребления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств).