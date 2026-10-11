В Дагестане продолжают восстанавливать дороги после ливней
11.10.2026, 09:43
В Дагестане по состоянию на утро 11 октября нет заблокированных населенных пунктов. В Гергебильском районе остается закрытым движение по Красному мосту на дороге «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка». Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».
На мосту продолжаются аварийно-восстановительные работы. Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским и Тляратинским районами, а также Бежтинским участком перенаправили на альтернативные маршруты: «Махачкала — Буйнакск — Временный поселок — Тлох — Харахи — Хунзах — Чалда» и «Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда».
На других участках дорог, поврежденных в результате ливней, также продолжаются аварийно-восстановительные работы. Минтранс Дагестана призвал жителей и гостей республики учитывать ограничения при планировании поездок.