В Дагестане продолжают восстанавливать дороги после ливней

В Дагестане по состоянию на утро 11 октября нет заблокированных населенных пунктов. В Гергебильском районе остается закрытым движение по Красному мосту на дороге «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка». Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».