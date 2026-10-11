В воскресенье в Новороссийске топливо отпускают на 28 АЗС
11.10.2026, 09:28
По состоянию на 9:00 воскресенья в Новороссийске работают 28 автозаправочных станций, на большинстве из которых действуют ограничения на продажу горючего. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Заправка разрешена исключительно в штатные баки автомобилей, при этом объем покупки ограничен 30, 40, 50 или 60 л на один автомобиль.
Ассортимент топлива распределен неравномерно. АИ-95 доступен на девяти АЗС, АИ-92 — на десяти. Дизельное топливо присутствует на всех 28 действующих станциях, а бензина АИ-100 нет нигде. Семь АЗС в городе временно приостановили продажу топлива.
На станции «Роснефть» в районе Цемдолины, расположенной рядом с развязкой, горючее отпускают исключительно спецтранспорту по картам. Местным жителям рекомендовано воздержаться от посещения данного объекта.