Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на Ставрополье
11.10.2026, 08:24
Минераловодская межрайонная прокуратура начала проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли двое водителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», столкновение двух автомобилей «Газель» на федеральной трассе «Кавказ» произошло в субботу вечером. По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовым автомобилем. Оба водителя — 60 и 25 лет — погибли на месте происшествия.
В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты следственных действий по факту аварии находятся на контроле прокуратуры.