В Дагестане прорабатывают введение карантина из-за распространения мраморного клопа

Ранее жители нескольких южных регионов России сообщали о массовом появлении мраморных клопов, которых также называют клопами-вонючками. Наиболее сложная ситуация, по сообщениям СМИ, сложилась в Дагестане и Краснодарском крае, где насекомые проникают в дома и скапливаются на автомобилях.