В Дагестане прорабатывают введение карантина из-за распространения мраморного клопа
10.10.2026, 21:27
В Дагестане рассматривают возможность введения карантинного фитосанитарного режима из-за распространения мраморного клопа. Специалисты прорабатывают меры по локализации очагов насекомых. Об этом сообщает правительство республики.
Власти подтвердили выявление очагов распространения мраморного клопа на территории региона. Решение о введении карантина пока не объявлено, меры находятся в стадии проработки.
Ранее жители нескольких южных регионов России сообщали о массовом появлении мраморных клопов, которых также называют клопами-вонючками. Наиболее сложная ситуация, по сообщениям СМИ, сложилась в Дагестане и Краснодарском крае, где насекомые проникают в дома и скапливаются на автомобилях.