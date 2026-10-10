На трассе «Кавказ» на Ставрополье при столкновении двух «Газелей» погибли водители
10.10.2026, 21:25
Два человека погибли при столкновении двух грузовых автомобилей «Газель» на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Авария произошла вечером в субботу на 317-м километре дороги. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовым автомобилем той же марки. Оба водителя — 60 и 25 лет — погибли на месте происшествия.
Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства аварии и степень ответственности участников ДТП.