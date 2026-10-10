Под Махачкалой загорелся мусорный полигон

На полигоне твердых бытовых отходов на окраине Махачкалы зафиксировано возгорание и тление мусора на площади около 300 кв. м. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Дагестану.