Под Махачкалой загорелся мусорный полигон
10.10.2026, 21:21
На полигоне твердых бытовых отходов на окраине Махачкалы зафиксировано возгорание и тление мусора на площади около 300 кв. м. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Дагестану.
Сообщение о дыме на полигоне поступило в систему 112. Объект расположен на границе Махачкалы, Карабудахкентского и Буйнакского районов. Его площадь составляет около пяти гектаров.
В субботу на месте работали 14 человек личного состава и 11 единиц техники. С наступлением темноты работы приостановили, возобновить их планируют утром в воскресенье, 11 октября.
В МЧС уточнили, что на данный момент угрозы распространения происшествия на населенные пункты и инфраструктуру нет.