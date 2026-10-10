Главные новости за 10 октября. Кавказ
10.10.2026, 21:04
В городе Лермонтове Ставропольского края похоронили старшего прапорщика внутренней службы Сергея Слабкина, скончавшегося от ранений после нападения осужденного на конвой в поезде Владикавказ — Адлер. Траурная церемония прошла с отданием воинских почестей и участием почетного караула. По данным УФСИН, во время нападения 2 октября Слабкин принял удар на себя и своими действиями помог остановить нападавшего. Инцидент произошел при этапировании осужденных в поезде, следовавшем из Владикавказа в Адлер через Кабардино-Балкарию.
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Ставропольском крае выросло на 2,4%, до 4,1 тыс. Это вдвое медленнее, чем годом ранее. Ресторанов почти не прибавилось, и почти две трети прироста дали кафе. Ликвидаций стало больше на 35,9%, регистраций — на 12,3%. С 1 января по 1 октября 2026 года число юрлиц и ИП, для которых общепит — основной вид деятельности, увеличилось в крае на 96, до 4053. За тот же период 2025 года прирост составил 177 предприятий, или 4,8%. Основа отрасли — рестораны: их 3290, или 81% всех предприятий. Но с начала года их стало больше лишь на 25 (+0,77%), а годом ранее рост составил 4,13%. Кафе, напротив, прибавилось 61 (+12,1%), их теперь 565.
В Светлограде Ставропольского края 71-летний водитель автомобиля «Нива» сбил двух 15-летних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе. Обеих пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края. ДТП произошло в пятницу около 17:55. По предварительным данным, девочки переходили дорогу по пешеходному переходу. Обе пострадавшие — местные жительницы, их доставили в Петровскую районную больницу с травмами.
Средства населения Ставропольского края в банках без учета счетов эскроу на 1 сентября 2026 года составили 614,6 млрд руб., увеличившись за год на 10,4%. В сентябре максимальные ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем средств граждан, постепенно повышались.
Пассажиров канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали после повреждения кабеля связи на склоне. В результате восстановительных работ подъемники не будут работать третий день подряд, в том числе в воскресенье, 11 октября. По данным администрации, кабель повредил экскаватор подрядной организации во время строительно-монтажных работ. В пятницу, 9 октября, на курорте объявили о приостановке работы всех канатных дорог из-за технических работ, а на следующий день подтвердили, что подъемники останутся закрытыми.