Средства организаций на счетах банков Ставрополья выросли на 10,1%, до 103,2 млрд рублей

Средства организаций на банковских счетах в Ставропольском крае на 1 сентября 2026 года составили 103,2 млрд руб., увеличившись за год на 10,1%. При этом остатки на депозитах юридических лиц сократились на 6,2%, до 82,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России в ответ на запрос «Ъ-Кавказ».