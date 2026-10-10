Средства организаций на счетах банков Ставрополья выросли на 10,1%, до 103,2 млрд рублей
10.10.2026, 17:48
Средства организаций на банковских счетах в Ставропольском крае на 1 сентября 2026 года составили 103,2 млрд руб., увеличившись за год на 10,1%. При этом остатки на депозитах юридических лиц сократились на 6,2%, до 82,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России в ответ на запрос «Ъ-Кавказ».
На фоне разнонаправленной динамики средств организаций на счетах и депозитах продолжало расти кредитование бизнеса. Объем выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в крае за январь—август 2026 года достиг 99,3 млрд руб., увеличившись на 9,8% год к году. Задолженность ставропольских субъектов МСП перед банками на 1 сентября составила 167,5 млрд руб., что на 3,3% больше показателя годом ранее.
Одновременно увеличилась доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц. На 1 сентября она достигла 5,8% против 4,8% годом ранее, прибавив 1 процентный пункт. В розничном кредитовании динамика была обратной: доля просрочки в портфеле физических лиц снизилась с 6,1% до 6%.
Таким образом, к началу сентября организации края увеличили остатки средств на банковских счетах, но сократили размещения на депозитах. При этом кредитование малого и среднего бизнеса росло, а доля просроченной задолженности в портфеле юридических лиц увеличилась.