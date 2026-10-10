Пенсионерка погибла под колесами грузовика в Сочи

В поселке Нижняя Хобза в Сочи утром 10 октября произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля. Водитель большегруза наехал на 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.