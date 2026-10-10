Пенсионерка погибла под колесами грузовика в Сочи
10.10.2026, 16:26
В поселке Нижняя Хобза в Сочи утром 10 октября произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля. Водитель большегруза наехал на 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным полиции, за рулем грузовика Shacman находился 43-летний житель. Он допустил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть вне установленного для этого места.
В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Медицинская помощь ей не потребовалась, поскольку она скончалась до прибытия медиков.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре на 35% увеличилось количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Число наездов на велосипедистов выросло более чем в два раза.
Среди причин таких происшествий отмечалась взаимная невнимательность участников движения и несоблюдение правил безопасности. В частности, водители автомобилей могут не замечать двухколесный транспорт в слепых зонах при поворотах, а пользователи СИМ и велосипедисты — пренебрегать средствами защиты и правилами очередности проезда.