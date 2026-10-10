На Ставрополье 16-летний пассажир погиб при опрокидывании автомобиля в канал

В Арзгирском округе Ставропольского края автомобиль «Лада-Приора» съехал с полевой дороги и опрокинулся в канал. В результате аварии погиб 16-летний пассажир, водитель получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.