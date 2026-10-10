На Ставрополье 16-летний пассажир погиб при опрокидывании автомобиля в канал
10.10.2026, 13:47
В Арзгирском округе Ставропольского края автомобиль «Лада-Приора» съехал с полевой дороги и опрокинулся в канал. В результате аварии погиб 16-летний пассажир, водитель получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вблизи поселка Чограйского. По предварительным данным, 32-летний житель Ростовской области, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением. Подросток ехал на переднем пассажирском сиденье и скончался на месте до приезда скорой помощи.
Как уточнили в Госавтоинспекции, за последние два года водителя четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии.