За ночь ПВО уничтожила 560 БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями

По информации федерального ведомства, беспилотники сбили над 17 регионами. В их числе Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области, Московский регион и Республика Крым. Также средства ПВО действовали над акваториями Азовского и Черного морей.