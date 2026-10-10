За ночь ПВО уничтожила 560 БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
10.10.2026, 12:14
В ночь на 10 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 560 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Перехват осуществлялся в течение 12 часов — с 20:00 9 октября до 08:00 10 октября. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации федерального ведомства, беспилотники сбили над 17 регионами. В их числе Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области, Московский регион и Республика Крым. Также средства ПВО действовали над акваториями Азовского и Черного морей.
В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются и на публикацию сведений о расположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы, максимальный размер которых составляет 300 тыс. руб.