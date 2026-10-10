ПВО уничтожила 560 беспилотников над 17 регионами России и двумя морями

Силы противовоздушной обороны в ночь на 10 октября перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников самолетного типа. Аппараты сбили над территориями 17 регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом утром 10 октября сообщило Минобороны РФ.