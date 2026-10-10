ПВО уничтожила 560 беспилотников над 17 регионами России и двумя морями
10.10.2026, 12:47
Силы противовоздушной обороны в ночь на 10 октября перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников самолетного типа. Аппараты сбили над территориями 17 регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом утром 10 октября сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники перехватывали с 20:00 9 октября до 08:00 10 октября. В список регионов, над которыми уничтожили БПЛА, вошли Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области, Московский регион и Республика Крым.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Азовским и Черным морями.
На территории Краснодарского края действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения также распространяются на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Максимальный размер взыскания составляет 300 тыс. руб.