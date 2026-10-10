СК расследует атаку БПЛА на Туапсе, в результате которой пострадал человек
10.10.2026, 12:10
Следственный комитет России расследует обстоятельства атаки беспилотника на Туапсе, в результате которой пострадал мирный житель. Об этом 10 октября сообщили в официальном канале федерального ведомства в мессенджере Max.
По данным СК, человек пострадал вечером 9 октября. Его госпитализировали. Следователи установят лиц из числа участников вооруженных формирований Украины, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.
Как сообщалось ранее, в результате падения обломков беспилотника в Туапсе произошло возгорание на склоне горы со стороны моря. Пожар оперативно ликвидировали.