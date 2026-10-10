Днем в Новороссийске будут слышны выстрелы во время съемок фильма
10.10.2026, 10:19
В Новороссийске 10 октября в районе улицы Козлова будут слышны выстрелы и пиротехнические взрывы. Громкие звуки связаны со съемками художественного фильма. Об этом сообщили в администрации города.
По информации мэрии, съемочная группа будет использовать холостые патроны и пиротехнические эффекты. Жители могут услышать выстрелы и взрывы с 10:00 до 18:00.
В администрации Новороссийска призвали горожан сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.
Съемки художественного фильма станут причиной громких звуков в течение дня в районе улицы Козлова. Других подробностей о кинопроекте в сообщении городской администрации не приводится.