В Сочи до конца ноября отремонтируют спортивную площадку на набережной реки
10.10.2026, 10:09
В Сочи продолжается ремонт спортивной площадки на улице Конституции СССР. На работы предусмотрено около 1,5 млн руб. Завершить их планируют до конца ноября. Ход ремонта проверил глава города Андрей Прошунин.
Обновление площадки проводят по поручению мэра после обращения жителей во время прямой линии 11 сентября. К настоящему времени специалисты демонтировали старые тренажеры, которые пришли в негодность из-за истечения срока службы, и приступили к подготовке территории для установки нового оборудования.
На площадке установят восемь уличных тренажеров. Четыре из них предназначены для маломобильных граждан и будут использоваться для реабилитации, а также укрепления мышц рук и ног. Еще четыре тренажера позволят прорабатывать различные группы мышц.
Кроме того, на объекте полностью заменят резиновое покрытие. По данным администрации Сочи, работы должны повысить безопасность и комфорт занятий физической культурой, а также сделать площадку доступнее для жителей с разным уровнем физической подготовки.
«Во время прямой линии жители обратились ко мне с просьбой привести в порядок эту спортивную площадку. Сегодня уже видим первые результаты — старое оборудование демонтировано, определен подрядчик, идет подготовка территории. Поручил завершить все работы до конца ноября», — сообщил Андрей Прошунин.
Глава города отметил, что площадка расположена на набережной реки Сочи и востребована не только жителями близлежащих домов.
После завершения ремонта на территории вновь можно будет заниматься физической культурой с использованием обновленного оборудования.