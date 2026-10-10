В Северной Осетии число предприятий общепита за 2026 год выросло на 10,9%

Основа отрасли — рестораны: их 721, или 75% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 63 больше: +9,57% против +8,97% годом ранее. Быстрее всего растет число кафе: +31, до 215 (+16,85% против +10,49% в 2025 году). Кафе составляют 22% общепита республики, это больше, чем в любом из шести других регионов. Баров стало 27, на одно больше (+3,85%). Это единственный сегмент, где рост замедлился: в 2025 году баров прибавилось 22,7%.