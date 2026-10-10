В Северной Осетии число предприятий общепита за 2026 год выросло на 10,9%
10.10.2026, 09:54
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Северной Осетии выросло на 10,9%, до 963. Это самый высокий темп среди семи регионов ЮФО и СКФО, данные по которым изучил «Ъ-Кавказ». Кроме того, только здесь отрасль растет быстрее, чем годом ранее. Новых заведений зарегистрировали на 34,2% больше, а ликвидировали на 34,5% больше. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса».
С 1 января по 1 октября 2026 года число юрлиц и ИП, для которых общепит — основной вид деятельности, увеличилось в республике на 95. За тот же период 2025 года прирост составил 74 предприятия, или 9,69%.
Основа отрасли — рестораны: их 721, или 75% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 63 больше: +9,57% против +8,97% годом ранее. Быстрее всего растет число кафе: +31, до 215 (+16,85% против +10,49% в 2025 году). Кафе составляют 22% общепита республики, это больше, чем в любом из шести других регионов. Баров стало 27, на одно больше (+3,85%). Это единственный сегмент, где рост замедлился: в 2025 году баров прибавилось 22,7%.
В январе—сентябре в республике зарегистрировали 251 новое предприятие общепита против 187 годом ранее. Ресторанов открылось 174 (+27,9%), кафе — 67 (+48,9%), баров — десять (годом ранее — шесть).
Закрытий тоже стало больше. За девять месяцев ликвидировано 156 предприятий против 116 годом ранее. Число закрытых ресторанов выросло на 32,9%, до 113. Кафе закрылось 33, годом ранее — 30. Баров ликвидировано десять, а в 2025 году — один.
В итоге на каждые 100 новых заведений в Северной Осетии пришлось около 62 закрытых, столько же, сколько годом ранее. Это самое низкое соотношение среди семи регионов. В Дагестане на 100 открытий пришлось 65 закрытий, в Карачаево-Черкесии — 77, на Кубани — 81, в Кабардино-Балкарии — 82, на Ставрополье — 87, в Ростовской области — 91.
По росту числа регистраций республика тоже на первом месте. В КБР их стало больше на 14,8%, на Ставрополье и Кубани — примерно на 12%, в Ростовской области — на 3,8%, в КЧР — на 1,3%. В Дагестане регистраций стало меньше на 8,2%. Число ликвидаций в Северной Осетии растет медленнее, чем во всех соседних регионах, кроме Ростовской области (+31,9%).