Число открытий кафе и ресторанов в Дагестане за девять месяцев сократилось на 8%
10.10.2026, 09:25
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Дагестане выросло на 9,4%, до 3,4 тыс. Это больше, чем в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. При этом годом ранее отрасль в республике росла в 2,7 раза быстрее. Новых заведений зарегистрировали на 8,2% меньше, чем годом ранее, а ликвидаций стало больше на 57,7%. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса», которое есть в распоряжении «Ъ-Кавказ».
С 1 января по 1 октября 2026 года число юрлиц и ИП, для которых общепит — основной вид деятельности, увеличилось в республике на 293, до 3416. За тот же период 2025 года прирост составил 606 предприятий, или почти 25%.
Основа отрасли — рестораны: их 2785, или 82% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 244 больше: +9,6% против +24,3% годом ранее. Кафе прибавилось 36, их теперь 488 (+8% против +29,4% в 2025 году). Баров стало 143, на 13 больше (+10% против +23,2%).
В январе—сентябре в республике зарегистрировали 897 новых предприятий общепита против 977 годом ранее. Регистраций стало меньше во всех сегментах, и примерно в равной мере. Ресторанов открылось 707 против 769, кафе — 145 против 159, баров — 45 против 49.
Закрытий при этом стало значительно больше. За девять месяцев ликвидировано 582 предприятия против 369 годом ранее. Число закрытых ресторанов выросло на 60,8%, до 447, кафе — на 62,5%, до 104. Баров закрылся 31, годом ранее — 27.
В итоге на каждые 100 новых заведений в Дагестане пришлось около 65 закрытых, а годом ранее — 38. Тем не менее это самое низкое соотношение среди шести регионов. В Карачаево-Черкесии на 100 открытий пришлось 77 закрытий, на Кубани — 81, в КБР — 82, на Ставрополье — 87, в Ростовской области — 91.
За девять месяцев общепит Дагестана прибавил 293 предприятия. Это больше, чем Ростовская область, Ставропольский край, КБР и КЧР вместе (246). Сильнее отрасль выросла только на Кубани — на 689 предприятий. По росту числа ликвидаций республика уступает КЧР (+76,5%) и КБР (+64,3%), но опережает Ставропольский и Краснодарский края (+35,9%) и Ростовскую область (+31,9%).