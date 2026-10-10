Число открытий кафе и ресторанов в Дагестане за девять месяцев сократилось на 8%

За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Дагестане выросло на 9,4%, до 3,4 тыс. Это больше, чем в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. При этом годом ранее отрасль в республике росла в 2,7 раза быстрее. Новых заведений зарегистрировали на 8,2% меньше, чем годом ранее, а ликвидаций стало больше на 57,7%. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса», которое есть в распоряжении «Ъ-Кавказ».