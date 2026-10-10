Число закрытий кафе и ресторанов в КЧР за девять месяцев выросло на 76%

Основа отрасли — рестораны: их 527, или 82% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 24 больше: +4,77% против +15,35% годом ранее. Кафе прибавилось лишь одно, их теперь 92 (+1,1%). В 2025 году этот сегмент вырос на 19,2%. Баров стало 24, на три больше (+14,3%). Годом ранее их число выросло почти наполовину, с 13 до 19.