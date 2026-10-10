Число закрытий кафе и ресторанов в КЧР за девять месяцев выросло на 76%
10.10.2026, 09:21
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Карачаево-Черкесии выросло на 4,6%, до 643. Годом ранее отрасль росла в 3,7 раза быстрее. Регистраций новых заведений почти не прибавилось (+1,3%), а ликвидаций стало больше на 76,5%. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса», которое есть в распоряжении «Ъ-Кавказ».
С 1 января по 1 октября 2026 года число юрлиц и ИП, для которых общепит — основной вид деятельности, увеличилось в республике на 28. За тот же период 2025 года прирост составил 85 предприятий, или 16,7%.
Основа отрасли — рестораны: их 527, или 82% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 24 больше: +4,77% против +15,35% годом ранее. Кафе прибавилось лишь одно, их теперь 92 (+1,1%). В 2025 году этот сегмент вырос на 19,2%. Баров стало 24, на три больше (+14,3%). Годом ранее их число выросло почти наполовину, с 13 до 19.
В январе—сентябре в республике зарегистрировали 155 новых предприятий общепита против 153 годом ранее. Открылось 120 ресторанов (годом ранее — 117), 28 кафе (30) и семь баров (шесть).
Закрытий при этом стало намного больше. За девять месяцев ликвидировано 120 предприятий против 68 годом ранее. Число закрытых ресторанов выросло на 67,9%, до 89, кафе — на 73,3%, до 26. Баров в 2026 году закрылось пять, а годом ранее — ни одного.
В итоге на каждые 100 новых заведений в КЧР пришлось 77 закрытых, а годом ранее — 44. У кафе открытия и закрытия почти сравнялись: 28 против 26.
Число ликвидаций в Карачаево-Черкесии растет быстрее, чем в соседних регионах. В Кабардино-Балкарии оно выросло на 64,3%, в Ставропольском и Краснодарском краях — на 35,9%, в Ростовской области — на 31,9%. А по росту регистраций республика среди этих регионов на последнем месте. При этом по общему приросту числа предприятий КЧР (+4,6%) уступает только Кубани (+5,4%). В 2025 году по этому показателю республика опережала все перечисленные регионы: +16,7% против 4,7–9,1% у остальных.