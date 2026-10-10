В Новороссийске 10 октября ограничат движение по улице Портовой

В Новороссийске 10 октября временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Портовой в районе дома № 12. Ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00 в связи с демонтажем аварийных участков галереи ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.