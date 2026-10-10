В Новороссийске 10 октября ограничат движение по улице Портовой
10.10.2026, 09:18
В Новороссийске 10 октября временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Портовой в районе дома № 12. Ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00 в связи с демонтажем аварийных участков галереи ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
На время проведения работ для легковых автомобилей и автобусов организуют объезд по улице Магистральной.
Для грузового транспорта общей массой более 3,5 тонны предусмотрят отдельный маршрут подъезда к дому № 12 на улице Портовой. Водителям таких автомобилей рекомендуют использовать дороги по улицам Мира и Судостальской.
Ограничения затронут все виды транспорта. В администрации Новороссийска призвали жителей и гостей города заранее планировать поездки с учетом временного изменения схемы движения.
Работы по демонтажу аварийных участков галереи Новороссийского комбината хлебопродуктов станут причиной временного ограничения проезда на указанном участке улицы Портовой в течение 11 часов 10 октября.