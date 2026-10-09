Главные новости за 9 октября. Кавказ
09.10.2026, 21:31
В Северо-Кавказском федеральном округе в первом полугодии 2026 года спрос на покупку готового бизнеса в сфере сельского хозяйства увеличился на 18% год к году. Средняя стоимость готового бизнеса в сфере общественного питания составляет около 230 тыс. руб. Объекты в сфере производства оцениваются в среднем в 900 тыс. руб., сельского хозяйства — в 1,3 млн руб., развлечений — в 1,4 млн руб.
Арматурщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов рабочих профессий в Ставропольском крае по итогам третьего квартала 2026 года. Средние зарплатные предложения для них достигли 157 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Карачаевский районный суд рассмотрит иск к индивидуальному предпринимателю, директору зоопарка, о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение после укуса лемура. Истцы требуют взыскать 30 тыс. руб. расходов на лечение и 2 млн руб. компенсации морального вреда.
Треть работающих жителей Ставрополья заняты в пищевой промышленности. Пищевая промышленность формирует 32,5% обрабатывающего производства региона.
Власти Северной Осетии отменили конкурс на реконструкцию системы водоснабжения Владикавказа стоимостью 2,235 млрд руб. Карточка закупки показывает, что заказчик разместил извещение 1 октября, а 9 октября присвоил процедуре статус «определение поставщика отменено».