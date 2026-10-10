Площадь муниципального жилья в Сочи за пять лет выросла на 64%
10.10.2026, 08:00
Общая площадь жилых помещений в муниципальной собственности Сочи с 2021 года увеличилась примерно на 64%, до 18,7 млн кв. м. Об этом «Ъ-Сочи» сообщил заместитель директора департамента имущественных отношений администрации города Руслан Карташов.
По его данным, в конце августа 2026 года в муниципальной собственности находилось 12,8 тыс. жилых помещений против 11,8 тыс. в 2021 году. За этот период их количество выросло на 8%.
«Ъ-Сочи» писал, что по эффективности деятельности за 2025 год Сочи занял второе место среди городских и муниципальных округов Краснодарского края. Наилучшие результаты курорт показал по направлениям «муниципальное управление» и «жилищная политика и ЖКХ».