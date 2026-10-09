Минераловодский суд рассмотрит дело о контрабанде ювелирных украшений

По версии следствия, управляющая ювелирного салона во время служебной командировки за границу приобрела 17 украшений из сплавов драгоценных металлов со вставками ограненных алмазов и фианитов. Она планировала перепродать их в Ростове-на-Дону. Общую стоимостью украшений оценили в более 2,4 млн руб.