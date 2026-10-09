Минераловодский суд рассмотрит дело о контрабанде ювелирных украшений
09.10.2026, 20:01
В Ставропольском крае перед судом предстанет 32-летняя жительница Ростова-на-Дону, обвиняемая в контрабанде ювелирных изделий (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, управляющая ювелирного салона во время служебной командировки за границу приобрела 17 украшений из сплавов драгоценных металлов со вставками ограненных алмазов и фианитов. Она планировала перепродать их в Ростове-на-Дону. Общую стоимостью украшений оценили в более 2,4 млн руб.
Фигурантка прибыла в международный аэропорт Минеральные Воды и при прохождении таможенного контроля не задекларировала драгоценности и незаконно переместила их через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Уголовное дело для рассмотрения направили в Минераловодский городской суд.