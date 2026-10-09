Главные новости за 9 октября. Новороссийск
09.10.2026, 20:00
На Анапу и Геленджик пришлось 21% налоговых поступлений от туристической отрасли в бюджет Краснодарского края за семь месяцев 2026 года — 12% и 9% соответственно. Всего за этот период поступления от туротрасли превысили 9,2 млрд руб., что на 1% больше, чем годом ранее, при этом туристический налог за первые два квартала составил 873 млн руб. с ростом на 24,5%.
В Новороссийске по итогам объезда станицы Раевской и хутора Семигорского определены задачи по развитию спортивных и творческих учреждений, обустройству общественных пространств и улучшению дорожной инфраструктуры. На улице Луговой, где живут в том числе семьи участников СВО, в 2026 году планируют продлить линию освещения до улицы Рубежной, а в хуторе Семигорском поддержана инициатива жителей по созданию спортивно-игровой площадки.
Арбитражный суд Краснодарского края приостановил рассмотрение иска Росприроднадзора к новороссийским строительным компаниям «Новые технологии» и «СССР» на 122 млн руб. — до вступления в силу решения по параллельному делу о возмещении вреда почве на 129 млн руб. Вопрос о возобновлении производства назначен на 3 декабря 2026 года, к делу привлечены третьи лица.
В Геленджике завершают восстановление домов в микрорайоне Голубая Бухта, пострадавших от атаки беспилотников 12 августа; на замену окон и ремонт кровли собственникам 13 домовладений выделили 1,915 млн руб. из средств фонда «Геленджик — город добра». Выплаты завершили к середине сентября, большинство жителей уже установили новые окна, ремонт крыш продолжается.
Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор жителю Анапского района Эдуарду Варекяну, осужденному за покушение на дачу взятки сотруднику исправительного учреждения. Мужчина предложил 100 тыс. руб. сотруднику ИУФИЦ № 5 за помощь сыну в выходе по УДО, за что получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 100 тыс. руб.