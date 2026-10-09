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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане и Чечне более 140 тысяч человек получили помощь после паводков

09.10.2026, 18:48
Более 140 тыс. жителей Дагестана и Чечни получили финансовую помощь после паводков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Дагестан.
На компенсационные выплаты гражданам, чье жилье было утрачено или повреждено, в регионы направили более 5 млрд руб. Отмечается, что в Дагестане завершили восстановление участков автомобильных дорог общей протяженностью 34,5 км. При этом работы по восстановлению транспортного сообщения в пострадавших районах продолжаются.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Дагестане пострадавшие от паводков 52 семьи получили новые дома.

Константин Соловьев