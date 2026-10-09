В Дагестане и Чечне более 140 тысяч человек получили помощь после паводков
09.10.2026, 18:48
Более 140 тыс. жителей Дагестана и Чечни получили финансовую помощь после паводков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Дагестан.
На компенсационные выплаты гражданам, чье жилье было утрачено или повреждено, в регионы направили более 5 млрд руб. Отмечается, что в Дагестане завершили восстановление участков автомобильных дорог общей протяженностью 34,5 км. При этом работы по восстановлению транспортного сообщения в пострадавших районах продолжаются.