Вечером топливо доступно на 31 АЗС Новороссийска

По состоянию на 17:30 9 октября в Новороссийске топливо отпускают на 31 автозаправочной станции. При этом на всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо продают только в баки автомобилей, объем заправки составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину. Об этом сообщили в городской администрации.