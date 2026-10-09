Вечером топливо доступно на 31 АЗС Новороссийска
09.10.2026, 17:57
По состоянию на 17:30 9 октября в Новороссийске топливо отпускают на 31 автозаправочной станции. При этом на всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо продают только в баки автомобилей, объем заправки составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину. Об этом сообщили в городской администрации.
Бензина АИ-100 в наличии нет. АИ-95 можно приобрести на семи заправках, АИ-92 — на девяти. Дизельное топливо доступно на всех 31 работающей АЗС. Еще пять заправок временно не отпускают топливо.
Заправки сети «Роснефть» работают на проспекте Дзержинского, в Цемдолине на улице Ленина, в Кирилловке и Верхнебаканском. На отдельных станциях доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
На АЗС «Лукойл» дизельное топливо отпускают на проспекте Дзержинского, в Раевской, Цемдолине, на улицах Суворовской и Куникова, на Сухумском шоссе и в Глебовском. Бензин на ряде станций доступен только спецтранспорту по топливным картам.
Другие работающие заправки расположены в Натухаевской, Гайдуке, Верхнебаканском, Цемдолине, Кирилловке и на Сухумском шоссе. Среди них — АЗС сетей «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть», PNB, «Кристина», «Ягуар», а также станции ООО «БОРА» и ООО «ВАМ».
На АЗС «Роснефть» в Цемдолине, расположенной рядом с развязкой, топливо отпускают спецтранспорту по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этой заправки.
Отдельные станции работают по специальному графику: АЗС Rusoil в Цемдолине открыта до 23:00, а на заправке PNB в Кирилловке предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10.