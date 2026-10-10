Квантовые вычисления перестают быть теорией и становятся инструментом бизнеса. Квантовыми разработками уже активно интересуются гиганты финансового сектора, медицины и телекома, а также крупнейшие мировые энергетические и производственные компании. Компании не просто экспериментируют, а вкладывают средства в стартапы и формируют патентные портфели. В 2025 году частные инвестиции в отрасль впервые обошли государственные — рынок поверил в технологию.



Однако успех квантовой отрасли во всем мире по-прежнему зависит от решения двух ключевых задач — увеличения количества кубитов в процессорах и коррекции вычислительных ошибок. Наиболее производительные современные системы сегодня оперируют сотней «шумных» кубитов, тогда как для решения прикладных задач требуются тысячи, а где-то и сотни тысяч стабильных, безошибочных кубитов. В ближайшем будущем стандартом, вероятнее всего, станет гибридная модель: квантовые сопроцессоры будут работать в связке с классическими суперкомпьютерами, ускоряя вычисления, в том числе в сфере ИИ.



Глобальная технологическая гонка ускоряется: лидеры планируют представить первые коммерчески эффективные квантовые системы уже к 2030 году, что откроет принципиально новые возможности для мировой экономики. Однако весь потенциал квантовых вычислений для индустрии откроется, вероятно, лишь на горизонте 10–15 лет.



Химия и материаловедение по фундаментальным причинам являются наиболее «естественной» нишей для квантовых компьютеров. Квантовые компьютеры естественным образом моделируют квантовые системы — молекулы, катализаторы, сверхпроводники. Кроме того, в химии существуют гибридные квантово-классические алгоритмы, которые не требуют полной коррекции ошибок и позволяют извлекать пользу уже на текущем поколении квантовых процессоров. Это снижает порог входа для практического применения. Мы ожидаем, что первые прорывы произойдут именно в этой области: от создания новых аккумуляторов и удобрений до разработки материалов с заданными свойствами.



Фармацевтика и медицина — сферы с колоссальным потенциалом для «прорывного» внедрения в ближайшие 10–15 лет. Сегодня разработка лекарств стоит миллиарды долларов и занимает десятилетия, причем львиная доля затрат уходит на неудачные клинические испытания. Квантовое моделирование позволит отсеивать неперспективные молекулы на ранних этапах и проектировать принципиально новые структуры, что обеспечит значительную экономию ресурсов.



Финансы, в отличие от химии, работают с абстрактными математическими моделями. Здесь не нужно ждать теоретического «квантового превосходства» — достаточно практического ускорения. Даже небольшой выигрыш в скорости или точности оценки рисков приносит миллиарды. Кроме того, финансовый сектор находится в зоне риска: квантовые компьютеры способны взломать современные алгоритмы шифрования. Именно поэтому банки уже сейчас первыми внедряют квантовые методы и готовятся к переходу на постквантовую криптографию.



Квантовые технологии сегодня — это технологическое ядро, определяющее стратегическую безопасность государства. В России за последние годы в этом направлении достигнут значительный прогресс. За несколько лет благодаря дорожной карте под эгидой «Росатома» мы прошли путь от концепций к созданию реальных квантовых компьютеров, мощность которых уже в этом году достигнет 100 кубитов. Создан суверенный стек квантовых алгоритмов и квантового ПО. При этом важно, что Россия не просто создает «железо», но и развивает индустриальное применение квантовых вычислений.



В атомной отрасли на разной стадии реализации — более 30 пилотных проектов раннего квантового применения. Яркий пример этого года — партнерство с крупной компанией ритейла «Магнит»: квантовые алгоритмы помогли оптимизировать логистику и повысить эффективность отгрузок. В наших дальнейших планах — вовлечение ключевых отраслей экономики (нефтегаз, финансы, производство, транспорт) и формирование национального рынка квантовых услуг.