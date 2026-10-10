Протезирование руки или ноги долго было задачей механической замены. Утраченную функцию компенсировали устройством. Сегодня этого недостаточно. Человеку нужен не предмет, закрепленный на теле, а управляемая система, которая возвращает движение, чувствительность и независимость. Так мы понимаем кибернетический подход в медицине. «Кибернет» в переводе с древнегреческого означает кормчего, человека, который искусно ведет корабль. Речь не о трансгуманизме и не о попытке улучшать человека ради технологического эксперимента. Речь о медицинских технологиях, которыми человек может управлять точно и естественно, восполняя утраченные функции, сохраняя самостоятельность и улучшая здоровье.



У этого подхода в России глубокие корни. В конце 1950-х годов коллектив советских ученых и инженеров, в который входили Виктор Гурфинкель, Арон Кобринский и Яков Славуцкий, разработал «русскую руку», один из первых в мире биоэлектрических протезов верхней конечности. В основу легла идея, важная и для современной отрасли. Устройство должно воспринимать биологический сигнал человека и превращать его в управляемое движение.



Спрос на протезирование продолжает расти не только из-за травм. Его формируют старение населения, распространенность диабета и сосудистых заболеваний, а также более высокая выживаемость после тяжелых травм и операций. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2,5 млрд человек в мире уже нуждаются хотя бы в одном ассистивном средстве. К 2050 году их число может вырасти до 3,5 млрд.



Протезирование входит в более широкий рынок ассистивных технологий, включающий средства мобильности, реабилитационные решения и другие устройства, помогающие человеку сохранять самостоятельность. По оценке «Технологий доверия», в 2025 году российский рынок технических средств реабилитации покрыл около 38% годовой потребности в таких изделиях.



Большинство активных протезов верхних конечностей в мире управляется с помощью электромиографии. Датчики на поверхности кожи считывают электрическую активность мышц и преобразуют ее в команды для кисти или локтевого модуля. Это зрелая технология, но ее возможностей недостаточно для более сложного и точного управления. На сигнал влияют положение электродов, состояние кожи, нагрузка, усталость и изменение объема тканей. Чем сложнее действие, тем заметнее разрыв между намерением человека и тем, что фактически делает протез. Для пользователя разница измеряется не количеством сенсоров. Она измеряется тем, может ли он взять хрупкий стакан, не раздавив его, достать карту из кошелька, застегнуть молнию, удержать инструмент или не смотреть на кисть каждую секунду.



Новый уровень протезирования создается за счет объединения нескольких каналов информации. Оптомиография использует оптические изменения в тканях и фиксирует динамику мышц и сухожилий под кожей. Реография дает дополнительные данные об электрическом сопротивлении тканей. Миография регистрирует электрическую активность мышц. Вместе эти данные позволяют точнее распознавать двигательное намерение пользователя. Остеоинтеграция предполагает прямое крепление протеза к кости при помощи имплантата. Такой подход может улучшить передачу нагрузки и устойчивость системы, а также устранить часть ограничений традиционной приемной гильзы. Но он требует строгих клинических показаний, хирургической подготовки, реабилитации и длительного медицинского наблюдения.



Одно из ключевых направлений, нейромодуляция, открывает возможность передавать в нервную систему информацию о контакте, силе захвата или положении кисти. Протез должен не только получать команду от человека, но и давать ему понятную обратную связь. Это способно сделать управление более естественным и снизить зависимость пользователя от постоянного визуального контроля.



Все эти данные обрабатывают алгоритмы, обучаемые на данных. Они сопоставляют сигналы, учитывают индивидуальные особенности пользователя и адаптируют управление к его двигательным паттернам. Их задача заключается в том, чтобы сократить расстояние между намерением и действием протеза.



Наша команда объединяет врачей, инженеров и ученых. С 2021 года мы ведем исследования совместно с командами Сколтеха и ДВФУ. С 2024-го работа продолжается в Центре кибернетической медицины и нейропротезирования, совместном проекте «Моторики» и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России. Часть исходных гипотез получила экспериментальное подтверждение. Мы находимся на продвинутом этапе разработки отечественных технологий нейропротезирования, ориентированных на клиническую и повседневную практику, а не только на лабораторные испытания.



Главная сверхзадача не сводится к созданию протеза, похожего на руку. Она состоит в том, чтобы вернуть человеку способность быть искусным автором собственного движения и точно управлять технологией для восстановления здоровья, самостоятельности и качества жизни.