В Дагестане заложили более 600 га новых садов

Основной объем новых посадок, как отмечает, пришелся на Сулейман-Стальский район, где ООО «Полоса» заложило сады на площади 385 га, в том числе 200 га орехоплодных культур. В целом по республике 200 га новых насаждений относятся к суперинтенсивному типу, еще более 100 га — к интенсивному.