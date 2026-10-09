В Дагестане заложили более 600 га новых садов
09.10.2026, 17:02
Аграрии Дагестана с начала 2026 года заложили более 607 га новых садов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
Основной объем новых посадок, как отмечает, пришелся на Сулейман-Стальский район, где ООО «Полоса» заложило сады на площади 385 га, в том числе 200 га орехоплодных культур. В целом по республике 200 га новых насаждений относятся к суперинтенсивному типу, еще более 100 га — к интенсивному.
Сейчас сельхозпроизводители Дагестана приступают к осенней закладке садов.