В Новороссийске продлят линию освещения на улице, где живут семьи участников СВО

Отдельное внимание уделили дорожной инфраструктуре и наружному освещению на улице Луговой. Ее протяженность составляет 1,27 км. На улице проживают в том числе многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. В прошлом году здесь обустроили систему ливнеотведения и выполнили работы по освещению. В 2026 году линию освещения планируют продлить до улицы Рубежной.