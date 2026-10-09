В Новороссийске продлят линию освещения на улице, где живут семьи участников СВО
09.10.2026, 16:39
В Новороссийске по итогам рабочего объезда станицы Раевской и хутора Семигорского определили задачи по развитию спортивных и творческих учреждений, обустройству общественных пространств и улучшению дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в администрации города.
В станице Раевской осмотрели спортивную школу «Пегас», где содержатся 40 лошадей разных пород. Воспитанники учреждения занимаются конкуром и адаптивной верховой ездой. Для дальнейшей подготовки спортсменов необходимо улучшить материально-техническую базу. В ее обновлении участвуют социальные партнеры города. При этом для учреждения требуется разработать подробный перспективный план развития.
Также в станице посетили ремесленную студию, где занимаются дети. Сейчас решается вопрос об организации занятий на базе Детской школы искусств.
В хуторе Семигорском жители предложили обустроить спортивно-игровую площадку в районе улицы Бесстрашной. Инициативу поддержат, а ее авторов планируют привлечь к участию в краевом конкурсе местных инициатив для реализации проекта.
Отдельное внимание уделили дорожной инфраструктуре и наружному освещению на улице Луговой. Ее протяженность составляет 1,27 км. На улице проживают в том числе многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. В прошлом году здесь обустроили систему ливнеотведения и выполнили работы по освещению. В 2026 году линию освещения планируют продлить до улицы Рубежной.
Вопросы состояния дорог также рассмотрели на примере станицы Натухаевской. В сентябре 2026 года на одном из участков улицы Фрунзе провели грейдирование и частично прочистили ливневую канализацию. Работы выполнили на участке от дома № 165 по улице Фрунзе до улицы Старшего Матроса Сергея Федченко.
Грейдирование дорог в сельских округах проводится регулярно и охватывает все больше улиц. В ходе рабочих объездов власти также встречаются с жителями, чтобы обсуждать местные проблемы и определять возможные решения.