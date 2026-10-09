На почве ущерба

По данным системы « СПАРК-Интерфакс», ООО «СССР» зарегистрировано в 2018 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Иван Афанасиади. За 2025 год выручка компании составила 15,21 млн рублей, убыток — 798 тысяч рублей.

ООО «Новые технологии» зарегистрировано в 2008 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Василий Пенчиков. За 2025 год убыток компании составил 1 млн рублей.