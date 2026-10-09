На почве ущерба
Росприроднадзор взыскивает с новороссийских застройщиков 122 млн рублей
09.10.2026, 15:58
Арбитражный суд Краснодарского края приостановил рассмотрение иска Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к двум новороссийским строительным компаниям на 122 млн рублей — до вступления в силу решения по параллельному делу о возмещении вреда почве. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Суд приостановил производство по иску управления Росприроднадзора к строительным компаниям Новороссийска — ООО «Новые технологии» и ООО «СССР». Ведомство требует взыскать с них более 122 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Определением судьи от 3 июля 2025 года производство по делу приостановлено до вступления в силу окончательного судебного акта по другому арбитражному делу. В рамках последнего тот же истец требует взыскать с ООО «Новые технологии» 129 млн рублей за вред, нанесенный почве.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СССР» зарегистрировано в 2018 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Иван Афанасиади. За 2025 год выручка компании составила 15,21 млн рублей, убыток — 798 тысяч рублей.
ООО «Новые технологии» зарегистрировано в 2008 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Василий Пенчиков. За 2025 год убыток компании составил 1 млн рублей.
Суд установил, что выводы по параллельному разбирательству будут иметь существенное значение для разрешения текущего спора. В соответствии со статьей 143 АПК РФ во избежание принятия противоречащих друг другу решений суд обязан приостановить производство до разрешения связанного дела.
На заседании представитель истца настаивал на удовлетворении требований.
Суд также удовлетворил ходатайство о расширении круга участников процесса: в качестве третьих лиц без самостоятельных требований к делу привлечены Вячеслав Семенович Карелин, Вячеслав Иванович Федоров и Людмила Петровна Немцова. Согласно статье 51 АПК РФ, их участие необходимо, поскольку судебное решение может затронуть их права и обязанности в отношениях с одной из сторон.
Вопрос о возобновлении производства назначен на 3 декабря 2026 года. Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.