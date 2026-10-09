На Анапу и Геленджик пришлось 21% налоговых поступлений от туротрасли Кубани
09.10.2026, 15:36
На Анапу пришлось 12% налоговых поступлений от туристической отрасли в бюджет Краснодарского края за семь месяцев 2026 года, на Геленджик — еще 9%. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Всего за этот период налоговые поступления от туристической отрасли в консолидированный бюджет Краснодарского края превысили 9,2 млрд руб. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным «Ъ-Кубань», за первые два квартала 2026 года поступления туристического налога в консолидированный бюджет региона составили 873 млн руб., увеличившись на 24,5% год к году.