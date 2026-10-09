В Дагестане 10 октября ожидаются сильные осадки и сход селей
09.10.2026, 15:04
Сильные осадки, повышение уровня воды в реках и сход селей небольшого объема прогнозируются 10 октября в горных и предгорных районах Дагестана. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, неустойчивых конструкций и линий электропередачи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.