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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане 10 октября ожидаются сильные осадки и сход селей

09.10.2026, 15:04
Сильные осадки, повышение уровня воды в реках и сход селей небольшого объема прогнозируются 10 октября в горных и предгорных районах Дагестана. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, неустойчивых конструкций и линий электропередачи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Наталья Белоштейн