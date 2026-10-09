Подгорчили пилюлю

Финансовая отчетность показывает, что на конец 2024 года баланс предприятия составлял 16,67 млн руб. В составе активов значились запасы на 16,344 млн руб. и дебиторская задолженность на 94 тыс. руб.; основные средства оценивались в 232 тыс. руб. Краткосрочные обязательства достигали 14,42 млн руб., в том числе заемные средства — 6,42 млн руб., кредиторская задолженность — 1,642 млн руб., прочие обязательства — 6,363 млн руб. Эти цифры дают срез отчетности за 2024 год, но не объясняют сами по себе, почему суд признал предприятие неплатежеспособным: для этого нужны судебное решение и материалы дела.