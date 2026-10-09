Подгорчили пилюлю
Центральную аптеку в селе Кочубеевском пустят с молотка за 29 млн рублей
09.10.2026, 14:48
Конкурсный управляющий ГУП СК «Центральная районная аптека №63» Георгий Кошкош выставил на торги здание аптеки в селе Кочубеевском вместе с правом аренды участка. Начальная цена лота — 29,5 млн руб., шаг аукциона — 5%, или 1,5 млн руб. Заявки принимают с 12 октября по 17 ноября, торги назначили на 23 ноября. Объявление опубликовано 9 октября на электронной площадке «Региональная торговая площадка», следует из данных федерального ресурса банкротств.
В лот вошли нежилое здание аптеки №63 площадью 455,6 кв. м и земельный участок площадью 1 896 кв. м по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Восточная, дом 63/2. Кадастровый номер здания — 26:15:150742:108, участка — 26:15:150742:54. Здание принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения. Землю оно арендует по договору от 13 октября 2017 года, срок которого истекает 13 октября 2027 года. Значит, покупатель приобретает здание, но не участок в собственность; условия продолжения аренды потребуют отдельной проверки.
Продажа связана с банкротством предприятия. Арбитражный суд Ставропольского края ввел наблюдение в июле 2025 года, а в феврале 2026-го признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство. К делу привели требования нескольких кредиторов. В материалах агрегаторов судебных данных среди заявителей указаны ГУП СК «Ставропольфармация», межрайонная налоговая инспекция, ООО «Пульс Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог» и ЗАО «Фармацевт».
Финансовая отчетность показывает, что на конец 2024 года баланс предприятия составлял 16,67 млн руб. В составе активов значились запасы на 16,344 млн руб. и дебиторская задолженность на 94 тыс. руб.; основные средства оценивались в 232 тыс. руб. Краткосрочные обязательства достигали 14,42 млн руб., в том числе заемные средства — 6,42 млн руб., кредиторская задолженность — 1,642 млн руб., прочие обязательства — 6,363 млн руб. Эти цифры дают срез отчетности за 2024 год, но не объясняют сами по себе, почему суд признал предприятие неплатежеспособным: для этого нужны судебное решение и материалы дела.
Лот в Кочубеевском стал самым дорогим среди четырех аптечных объектов, выставленных управляющим. В августовском сообщении о торгах стартовую цену этого комплекса указывали на уровне 32,881 млн руб.; теперь она составляет 29,5929 млн руб. — ровно на 10% меньше. Остальные три объекта в том же наборе — аптеки в Балахоновском, Барсуковской и Беломечетской. Их общие стартовые цены по опубликованным карточкам составляют около 7,7 млн руб.; вместе с лотом №2 стоимость четырех объектов по прежним ценам превышала 41,4 млн руб.
Победитель должен оплатить покупку в течение 30 дней после подписания договора. Аукцион открытый: участники повышают цену на установленный шаг, а победит тот, кто предложит больше.