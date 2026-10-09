В Липецке объявлен новый аукцион на развитие участка по улице Ковалева

Участок находится в федеральной собственности. Его разрешенное использование — под учебный корпус, однако утвержденная концепция КРТ предусматривает размещение объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового профиля. Инвестору предлагается возвести многофункциональный комплекс высотой до семи этажей, нежилые здания, а также инженерную и транспортную инфраструктуру. Совокупная площадь строений должна составить от 5 тыс. до 15 тыс. кв. м.