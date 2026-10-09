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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Черноземье

В Липецке объявлен новый аукцион на развитие участка по улице Ковалева

09.10.2026, 14:40
В Липецке объявлен новый аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 1,6 га в промышленной зоне на улице Ковалева, 109б. Организатор торгов — «Дом.рф». Как следует из документации, стартовая цена лота составляет 2,4 млн руб.

из документации торгов / Коммерсантъ

Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена с тех пор не изменилась, хотя на первых аукционах она была выше — 2,9 млн руб.
Участок находится в федеральной собственности. Его разрешенное использование — под учебный корпус, однако утвержденная концепция КРТ предусматривает размещение объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового профиля. Инвестору предлагается возвести многофункциональный комплекс высотой до семи этажей, нежилые здания, а также инженерную и транспортную инфраструктуру. Совокупная площадь строений должна составить от 5 тыс. до 15 тыс. кв. м.

  • Срок реализации проекта составляет пять лет с даты подписания договора аренды и договора,

  • Срок разработки и утверждения документации по планировке территории — полтора года,

  • Срок получения разрешения на строительство первого объекта — два года.

Установлены требования к минимальной площади нежилых помещений — не менее 5 000 кв. м и максимальной — не более 15 000 кв. м. Также предусмотрено обеспечение исполнения обязательств застройщика в виде независимой гарантии или обеспечительного платежа.

Анна Швечикова