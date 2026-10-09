В Липецке объявлен новый аукцион на развитие участка по улице Ковалева
09.10.2026, 14:40
В Липецке объявлен новый аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 1,6 га в промышленной зоне на улице Ковалева, 109б. Организатор торгов — «Дом.рф». Как следует из документации, стартовая цена лота составляет 2,4 млн руб.
Участок находится в федеральной собственности. Его разрешенное использование — под учебный корпус, однако утвержденная концепция КРТ предусматривает размещение объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового профиля. Инвестору предлагается возвести многофункциональный комплекс высотой до семи этажей, нежилые здания, а также инженерную и транспортную инфраструктуру. Совокупная площадь строений должна составить от 5 тыс. до 15 тыс. кв. м.
Срок реализации проекта составляет пять лет с даты подписания договора аренды и договора,
Срок разработки и утверждения документации по планировке территории — полтора года,
Срок получения разрешения на строительство первого объекта — два года.
Установлены требования к минимальной площади нежилых помещений — не менее 5 000 кв. м и максимальной — не более 15 000 кв. м. Также предусмотрено обеспечение исполнения обязательств застройщика в виде независимой гарантии или обеспечительного платежа.