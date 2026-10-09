На Ставрополье готовность моста Сиушкин превысила 90%

В 2026 году на Ставрополье по федеральным и краевым программам ремонтируют 11 мостов. Четыре объекта обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», еще семь — в рамках краевой программы развития транспортной системы. Отмечается, что с 2020 года на местных и региональных дорогах Ставропольского края отремонтировали более 2 км мостовых сооружений.