На Ставрополье готовность моста Сиушкин превысила 90%
09.10.2026, 14:25
В селе Китаевском Новоселицкого округа капитальный ремонт моста Сиушкин выполнен более чем на 90%. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях.
По данным властей, подрядчик опережает график. Завершить работы по контракту необходимо до декабря, однако объект рассчитывают открыть раньше срока — основные конструкции моста уже обновлены. Сейчас подрядчик завершают устройство тротуаров, укрепляют обочины и выполняют заключительные работы.
В 2026 году на Ставрополье по федеральным и краевым программам ремонтируют 11 мостов. Четыре объекта обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», еще семь — в рамках краевой программы развития транспортной системы. Отмечается, что с 2020 года на местных и региональных дорогах Ставропольского края отремонтировали более 2 км мостовых сооружений.