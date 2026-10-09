Волонтеров привлекли к борьбе с хаосом на заправках Северной Осетии
09.10.2026, 14:18
Республиканское министерство ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии развернуло добровольческое дежурство на автозаправочных станциях региона. Волонтеры направлены на объекты по распоряжению главы республики Сергея Меняйло и действуют в координации с профильным ведомством. Численный состав дежурных корректируется ежесуточно — в зависимости от складывающейся обстановки, сообщили в ведомстве.
По итогам мониторинга специалисты выявили три точки наибольшей концентрации автомобилей. Очереди чаще всего образуются на заправках крупных вертикально интегрированных структур: двух объектах «Роснефти» — на Московском шоссе и улице Зортова, — а также на станции «Газпрома», расположенной на пересечении улиц Леонова и Московской. Именно здесь добровольцы обеспечивают упорядоченное движение и не допускают образования заторов на прилегающих дорогах.
Топливные затруднения в Северной Осетии вписываются в более широкую картину, характерную для южных территорий страны. С начала лета 2026 года сразу несколько регионов столкнулись с перебоями в снабжении горюче-смазочными материалами. В Министерстве энергетики России главным источником проблем назвали удары украинских беспилотников по объектам топливно-энергетической инфраструктуры.
К концу августа 2026 года ситуация в республике приобрела признаки устойчивого дефицита. Помимо внутреннего спроса, давление на рынок усиливает транзитный автотранспорт: ценовая разница с соседними субъектами привлекает в регион водителей из других территорий. Параллельно фиксируются случаи несанкционированного вывоза топлива за пределы Северной Осетии, что дополнительно сокращает доступные объемы на местных заправках.