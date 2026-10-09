Волонтеров привлекли к борьбе с хаосом на заправках Северной Осетии

По итогам мониторинга специалисты выявили три точки наибольшей концентрации автомобилей. Очереди чаще всего образуются на заправках крупных вертикально интегрированных структур: двух объектах «Роснефти» — на Московском шоссе и улице Зортова, — а также на станции «Газпрома», расположенной на пересечении улиц Леонова и Московской. Именно здесь добровольцы обеспечивают упорядоченное движение и не допускают образования заторов на прилегающих дорогах.