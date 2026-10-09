На Ставрополье объем кредитов МСП вырос за восемь месяцев почти на 10%

На общероссийском рынке в августе банки выдали субъектам МСП кредиты на 1,108 трлн руб. Это на 15,6% меньше июльского показателя и на 5% меньше, чем в августе 2025 года. При этом совокупный кредитный портфель малого и среднего бизнеса на 1 сентября достиг 14,767 трлн руб., увеличившись за год на 6,6%. Просроченная задолженность МСП за месяц выросла на 3%, до 582 млрд руб., а в годовом выражении — на 10,9%.