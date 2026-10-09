На Ставрополье объем кредитов МСП вырос за восемь месяцев почти на 10%
09.10.2026, 14:18
Объем выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за январь—август 2026 года составил 99,3 млрд руб., увеличившись на 9,8% год к году. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России в ответ на запрос «Ъ-Кавказ».
На 1 сентября задолженность ставропольских субъектов МСП перед банками достигла 167,5 млрд руб. Это на 3,3% больше, чем годом ранее. По данным регионального отделения ЦБ, за первое полугодие предприятия малого и среднего бизнеса привлекли более 74 млрд руб. кредитов, что на 10,7% превышало показатель аналогичного периода 2025 года. Таким образом, по итогам восьми месяцев годовой темп прироста выдач несколько замедлился.
В августе в России снизились средние ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. По краткосрочным займам они уменьшились на 1,4 процентного пункта, до 16,4% годовых, по долгосрочным — на 0,5 процентного пункта, до 14,2%. Такие данные содержатся в статистике Банка России, опубликованной 8 октября. Краткосрочными регулятор считает кредиты на срок до года, долгосрочными — свыше года.
На общероссийском рынке в августе банки выдали субъектам МСП кредиты на 1,108 трлн руб. Это на 15,6% меньше июльского показателя и на 5% меньше, чем в августе 2025 года. При этом совокупный кредитный портфель малого и среднего бизнеса на 1 сентября достиг 14,767 трлн руб., увеличившись за год на 6,6%. Просроченная задолженность МСП за месяц выросла на 3%, до 582 млрд руб., а в годовом выражении — на 10,9%.
В августовском мониторинге предприятий Банк России отметил улучшение оценок условий кредитования по сравнению с июлем. Индикатор бизнес-климата повысился с минус 3,5 до минус 2,4 пункта. Это было связано прежде всего с улучшением краткосрочных ожиданий компаний по производству и спросу.