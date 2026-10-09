Выдачи розничных кредитов на Ставрополье выросли на 22,2% за восемь месяцев
09.10.2026, 14:07
Объем выдачи розничных кредитов в Ставропольском крае за январь—август 2026 года составил 238,8 млрд руб., увеличившись на 22,2% год к году. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России в ответ на запрос «Ъ-Кавказ».
За восемь месяцев банки выдали жителям региона ипотечных кредитов на 36,9 млрд руб. Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем автокредитования достиг 23,2 млрд руб., увеличившись на 17,3%.
К 1 сентября кредитный портфель физических лиц на Ставрополье составил 556,4 млрд руб., что на 7,7% превышает показатель годом ранее. Портфель ипотечных кредитов граждан достиг 293,7 млрд руб., увеличившись за год на 11,7%. Годовые темпы прироста приведены с исключением валютной переоценки.
Общероссийский рынок розничного кредитования в августе также показал ускорение. По предварительным данным Банка России, портфель необеспеченных потребительских кредитов за месяц увеличился на 1,7% после роста на 1,1% в июле. В годовом выражении он вырос на 3,9%, до 13 трлн руб. Задолженность населения по ипотеке увеличилась за август на 0,5%, до 24,8 трлн руб. При этом на ипотеку с господдержкой пришлось около 56% выдач против 52% месяцем ранее. Общий объем выдачи ипотеки в стране вырос за месяц на 5%, до 381 млрд руб.
В августе средние процентные ставки по розничным кредитам в России снизились. По краткосрочным кредитам физическим лицам они составили 30,8% годовых, уменьшившись за месяц на 0,3 процентного пункта, по долгосрочным — 18,3%, снизившись на 0,6 процентного пункта. При этом средняя ставка по автокредитам выросла с 16,2% до 16,4%. Средняя ставка по рыночной ипотеке увеличилась с 17,8% до 18%, по ипотеке с господдержкой — с 5,5% до 5,6%.
На последнем заседании 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это решение действует с 14 сентября. В регуляторе отмечали, что кредитная активность в стране остается повышенной, а летнее ускорение роста цен усилило необходимость оценивать устойчивость инфляционного давления.