Выдачи розничных кредитов на Ставрополье выросли на 22,2% за восемь месяцев

Общероссийский рынок розничного кредитования в августе также показал ускорение. По предварительным данным Банка России, портфель необеспеченных потребительских кредитов за месяц увеличился на 1,7% после роста на 1,1% в июле. В годовом выражении он вырос на 3,9%, до 13 трлн руб. Задолженность населения по ипотеке увеличилась за август на 0,5%, до 24,8 трлн руб. При этом на ипотеку с господдержкой пришлось около 56% выдач против 52% месяцем ранее. Общий объем выдачи ипотеки в стране вырос за месяц на 5%, до 381 млрд руб.