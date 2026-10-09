На Ставрополье будут судить 60-летнюю курьера мошенников

В тот же день курьер вылетела в Москву и передала наличные неустановленным участникам схемы, оставив себе 50 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Ее личность и местонахождение установили сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с УФСБ по Ставропольскому краю. Женщину задержали после возвращения из столицы.