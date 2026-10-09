На Ставрополье будут судить 60-летнюю курьера мошенников
09.10.2026, 13:51
В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы села Дивного, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она забрала у 63-летней пенсионерки 750 тыс. рублей из похищенных у той более чем 3,9 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в июле—августе 2026 года злоумышленники звонили жителям региона, представляясь сотрудниками силовых ведомств и банков. Они убеждали собеседников, что их накопления могут использоваться для финансирования противоправной деятельности, и предлагали «задекларировать» деньги, передав их курьерам.
Жертвой этой схемы стала жительница села Малые Ягуры Туркменского округа. Пенсионерка сняла деньги со счета и передала курьерам более 3,9 млн рублей. Последние 750 тыс. рублей она отдала обвиняемой, которая приехала к ней домой по указанию сообщников.
В тот же день курьер вылетела в Москву и передала наличные неустановленным участникам схемы, оставив себе 50 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Ее личность и местонахождение установили сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с УФСБ по Ставропольскому краю. Женщину задержали после возвращения из столицы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемую заключили под стражу. После завершения расследования дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Туркменский районный суд.
Дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство. Полиция продолжает устанавливать других причастных к преступлению.