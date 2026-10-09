Липецкий суд ужесточил приговор за взятку в $1 млн адвокату и его клиенту

Следствие и суд установили, что с декабря 2023 года по март 2024-го член Адвокатской палаты Московской области в интересах своего клиента и неустановленной группы лиц выступил посредником в достижении с сотрудниками уголовного розыска соглашения о прекращении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), которые были направлены на установление причастных к хищению имущества клиентов липецкого филиала одного из банков в значительном размере. В марте 2024-го в заранее оговоренном адвокатом месте его клиент лично передал оперуполномоченным сумку с деньгами. Передача денежных средств проходила под контролем сотрудников МВД и УФСБ, уточнили в прокуратуре.