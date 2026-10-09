Липецкий суд ужесточил приговор за взятку в $1 млн адвокату и его клиенту
09.10.2026, 13:21
Рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, Липецкий областной суд усилил наказание, назначенное адвокату Сергею Конончуку и его клиенту Роману Шевырину, которых ранее признали виновными в даче взятки размером $1 млн и посредничестве во взяточничестве. В дополнение к реальным срокам суд дополнительно назначил каждому осужденному штраф в размере однократной суммы взятки. Об этом 9 октября рассказали в региональной прокуратуре.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в марте этого года Сергею Конончуку назначили девять лет колонии строгого режима с запретом заниматься адвокатской деятельностью в течение четырех лет. Его признали виновным в посредничестве (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Роман Шевырин получил десять с половиной лет колонии строгого режима за дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Государственный обвинитель обжаловал приговор, указав на необходимость назначения дополнительного наказания в виде штрафа.
Следствие и суд установили, что с декабря 2023 года по март 2024-го член Адвокатской палаты Московской области в интересах своего клиента и неустановленной группы лиц выступил посредником в достижении с сотрудниками уголовного розыска соглашения о прекращении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), которые были направлены на установление причастных к хищению имущества клиентов липецкого филиала одного из банков в значительном размере. В марте 2024-го в заранее оговоренном адвокатом месте его клиент лично передал оперуполномоченным сумку с деньгами. Передача денежных средств проходила под контролем сотрудников МВД и УФСБ, уточнили в прокуратуре.
Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Воронежский областной суд не стал смягчать приговор бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства отдела полиции №5 УМВД по городу Воронежу Алексею Анциперову. В ноябре 2025-го суд признал его виновным в мошенничестве и получении взятки, лишил специального звания «майор полиции» и приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 25 тыс. руб.