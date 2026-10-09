В Дагестане бензин АИ-92 подешевел до 118 рублей за литр
09.10.2026, 13:13
Средняя цена бензина марки АИ-92 в Дагестане к 5 октября снизилась на 0,26%, до 118,51 руб. за литр. Дизельное топливо подешевело на 0,58%, до 98,25 руб. за литр, а бензин АИ-95 — на 0,24%, до 126,62 руб. Цена бензина АИ-98 и выше осталась прежней — 152,40 руб. за литр. Об этом говорится в материалах Дагестанстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
На продовольственном рынке наиболее заметно изменились цены на хлеб. Ржаной хлеб и хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки подорожал на 6,22%, до 103,59 руб. за килограмм. Пшеничный хлеб и булочные изделия разных сортов выросли в цене на 3,57%, до 88,41 руб. за килограмм. Белокочанная капуста подорожала на 3,72%, до 43,67 руб. за килограмм, свежие огурцы — на 3,76%, до 77,15 руб., бананы — на 3,66%, до 139,66 руб.
Столовая свекла подорожала на 1,92%, до 59 руб. за килограмм, яйца — на 1,01%, до 120,54 руб. за десяток. Картофель прибавил в цене 1,43%, до 51,34 руб. за килограмм, замороженная неразделанная рыба — 1,44%, до 314,63 руб. за килограмм. Рис подорожал на 0,69%, до 125,45 руб. за килограмм, репчатый лук — на 0,66%, до 45,54 руб.
Среди подешевевших продуктов сильнее всего снизилась цена обеда в столовой, кафе или закусочной — на 11,21%, до 1 035,70 руб. на человека. Охлажденные и замороженные куры подешевели на 1,06%, до 285,30 руб. за килограмм, яблоки — на 1,17%, до 111,05 руб. Пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% подешевело на 0,61%, до 121,44 руб. за литр. Подсолнечное масло стоило 166,09 руб. за литр, снизившись на 0,03%.
Цены на остальные продовольственные товары в основном изменились незначительно либо остались на прежнем уровне.
В сегменте непродовольственных товаров заметнее всего подешевела зубная паста: на 2,04%, до 191,52 руб. за упаковку объемом 100 г или 100 мл. Телевизоры подешевели на 0,68%, до 29 414,69 руб. Смартфоны, напротив, подорожали на 1,73%, до 13 843,45 руб. Цена напольного пылесоса почти не изменилась и составила 8 045,83 руб., а детские бумажные подгузники стоили 249,46 руб. за десять штук.
Остальные товары повседневного спроса преимущественно сохранили прежние цены. В сегменте медикаментов цены также преимущественно оставались стабильными.