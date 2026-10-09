В Дагестане бензин АИ-92 подешевел до 118 рублей за литр

На продовольственном рынке наиболее заметно изменились цены на хлеб. Ржаной хлеб и хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки подорожал на 6,22%, до 103,59 руб. за килограмм. Пшеничный хлеб и булочные изделия разных сортов выросли в цене на 3,57%, до 88,41 руб. за килограмм. Белокочанная капуста подорожала на 3,72%, до 43,67 руб. за килограмм, свежие огурцы — на 3,76%, до 77,15 руб., бананы — на 3,66%, до 139,66 руб.