Курорт «Архыз» открыл продажу 10-дневных ски-пассов по цене прошлого сезона

Общая площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Архыз» составляет 19,5 тыс. га, а перепад высот — от 1650 до 3030 м над уровнем моря. Курорт ориентирован на круглогодичный активный семейный отдых и располагает развитой инфраструктурой: два туристических поселка — «Романтик» и «Лунная Поляна», 30 отелей разной категории звездности, 44 км экотроп, 27 км горнолыжных трасс, 9 канатных дорог, включая новую современную линию «Орбита» и смотровую площадку на отметке 3030 м на Южном склоне, а также крупнейший в России высокогорный байк-парк с трассами общей протяженностью более 20 км. На курорте расположены гостиничные комплексы разной категории звездности: 27 гостиниц, из них 9 категорий 5*, 9 категории 4*, 3 категории 3*. Общее количество номеров в гостиницах составляет 1 732