Курорт «Архыз» открыл продажу 10-дневных ски-пассов по цене прошлого сезона
09.10.2026, 15:10
Всесезонный горный курорт «Архыз» открыл продажу ски-пассов «10 дней в зимнем сезоне» по цене прошлого сезона, сообщили в пресс-службе курорта.
«Курорт "Архыз" анонсировал акцию по продаже ски-пассов "10 дней в зимнем сезоне". Это ски-пасс на 10 дней катания, который можно распределить в течение сезона так, как удобно самому туристу: одна длинная поездка, несколько выходных или отдельные дни на склоне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой ски-пасс можно поделить на разного формата поездки: на две поездки по пять дней, на несколько уик-эндов или длинные праздники плюс весеннее катание. Турист может планировать любые дни на склоне для максимального удобства. День катания списывается только при проходе на подъемник.
Если планы изменились и остались неиспользованные дни на ски-пассе, они сохраняются в абонементе и будут действовать до конца горнолыжного сезона 2026-2027 годов.
10-дневные ски-пассы по цене прошлого сезона можно приобрести онлайн на официальном сайте курорта «Архыз» в интернет-магазине до 31 октября 2026 года.
Стоимость взрослого ски-пасса составляет 34 450 рублей, детского — 22 550 рублей.
Один из самых популярных горных курортов России — всесезонный курорт «Архыз», входящий в группу компаний Мантера, расположен на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу в Карачаево-Черкесской Республике.
Общая площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Архыз» составляет 19,5 тыс. га, а перепад высот — от 1650 до 3030 м над уровнем моря. Курорт ориентирован на круглогодичный активный семейный отдых и располагает развитой инфраструктурой: два туристических поселка — «Романтик» и «Лунная Поляна», 30 отелей разной категории звездности, 44 км экотроп, 27 км горнолыжных трасс, 9 канатных дорог, включая новую современную линию «Орбита» и смотровую площадку на отметке 3030 м на Южном склоне, а также крупнейший в России высокогорный байк-парк с трассами общей протяженностью более 20 км. На курорте расположены гостиничные комплексы разной категории звездности: 27 гостиниц, из них 9 категорий 5*, 9 категории 4*, 3 категории 3*. Общее количество номеров в гостиницах составляет 1 732
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