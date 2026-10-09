DOGMA завершила строительство дороги в микрорайоне «Самолет»
09.10.2026, 12:57
Строительная компания DOGMA продолжает развивать «Самолет» — крупнейший жилой проект страны по версии ЕРЗ. Девелопер создает здесь современную жилую и социальную инфраструктуру, последовательно инвестирует собственные средства в развитие микрорайона.
В рамках этой работы DOGMA завершила реконструкцию въезда на дублер Западного обхода, ведущего в микрорайон «Самолет». Обновленный участок протяженностью около 150 метров теперь имеет четыре полосы движения — по две на въезд и выезд из жилого комплекса. Это позволит увеличить пропускную способность дороги и сделать движение более комфортным, особенно в часы пик.
Проект реализован за счет собственных средств компании. Помимо расширения и обновления дорожного полотна, на участке обустроили тротуар, установили бордюры и освещение, а также нанесли две зоны пешеходного перехода.
«Микрорайон "Самолет" стремительно развивается и уже входит в число крупнейших жилых комплексов страны с высокоразвитой инфраструктурой. В этом проекте заранее продуманы масштабные объекты благоустройства и общественные пространства: бульвар протяженностью 1,6 км, амфитеатр, соседский центр, храм и фонтаны. Дорожная сеть — не исключение: расширяя и модернизируя ее, мы создаем комфортные условия для жизни внутри микрорайона»,— отметил президент ГК DOGMA Денис Морозов.
Микрорайон «Самолет» расположен на Западном обходе Краснодара, спроектирован по принципу «город в городе» и состоит из 70 домов в составе 7 очередей, в которых смогут проживать более 34 тыс. семей. В «Самолете» активно развивается коммерция, рекреационные зоны и социальная инфраструктура. Всего девелопер построит десять детских садов вместимостью 2,8 тысяч мест и четыре школы на 5,5 тысяч мест. Часть объектов возведена и передана городу. На территории ЖК реализован бульвар протяженностью 1,6 км с сухим фонтаном, а также есть амфитеатр.
«Самолет» — Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
Застройщики входят в ГК ДогмаРеклама
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
Застройщики входят в ГК ДогмаРеклама