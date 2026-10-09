DOGMA завершила строительство дороги в микрорайоне «Самолет»

Микрорайон «Самолет» расположен на Западном обходе Краснодара, спроектирован по принципу «город в городе» и состоит из 70 домов в составе 7 очередей, в которых смогут проживать более 34 тыс. семей. В «Самолете» активно развивается коммерция, рекреационные зоны и социальная инфраструктура. Всего девелопер построит десять детских садов вместимостью 2,8 тысяч мест и четыре школы на 5,5 тысяч мест. Часть объектов возведена и передана городу. На территории ЖК реализован бульвар протяженностью 1,6 км с сухим фонтаном, а также есть амфитеатр.