Двух жителей Севастополя будут судить за хищение 4,3 млн рублей под предлогом покупки квартир
09.10.2026, 12:41
В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы и 66-летнего сожителя. Они обвиняются в хищении 4,3 млн руб. под предлогом приобретения квартир в строящемся доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Согласно версии следствия, обвиняемые привлекали чужие деньги под предлогом покупки квартир-студий в строящемся доме на принадлежащем им земельном участке по проезду Коробкова в Севастополе. Нарушая закон о долевом строительстве многоквартирного жилья, фигуранты заключали договоры купли-продажи, зная, что не исполнят взятые на себя обязательства.
Отмечается, что квартиры не могли быть предоставлены в собственность гражданам, так как участок рассчитан только для индивидуальной жилой застройки. Строительство многоквартирного дома на нем запрещено, а ввод в эксплуатацию невозможен.
В период с апреля 2022 года по апрель 2025 года фигуранты похитили у жителя Севастополя и супружеской пары из Алтайского края суммарно 4,3 млн руб. Кроме того, от одного из пострадавших обвиняемый получил еще 20 тыс. руб. за установку отопительной батареи в приобретаемом жилье.
Жители Севастополя совместно обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Кроме того, мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для дальнейшего рассмотрения.
Прокуратура отмечает, что ранее фигуранты были признаны виновными в совершении аналогичных действий в отношении двух других потерпевших.