Двух жителей Севастополя будут судить за хищение 4,3 млн рублей под предлогом покупки квартир

В период с апреля 2022 года по апрель 2025 года фигуранты похитили у жителя Севастополя и супружеской пары из Алтайского края суммарно 4,3 млн руб. Кроме того, от одного из пострадавших обвиняемый получил еще 20 тыс. руб. за установку отопительной батареи в приобретаемом жилье.