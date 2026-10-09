«Сливки» от Ак Барс Банка стали одним из лучших социальных проектов России

«В работе над программой лояльности мы сфокусировались на реальной пользе. Именно поэтому в новых «Сливках» можно выбирать категории, связанные не только с повседневными покупками, путешествиями и хобби, но и с обязательными тратами — на продукты, лекарства, общественный транспорт и ЖКУ. Разнообразие и гибкая настройка кешбэка помогают людям управлять своими расходами и, что самое важное, сокращать их».